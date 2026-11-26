Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı, Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda hesaplarında 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: "Ankara merkezli 12 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 Milyar 200 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı