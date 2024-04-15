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Ankara Jandarması uyuşturucu taciri 5 şüpheli yakaladı

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Ankara Jandarması uyuşturucu taciri 5 şüpheli yakaladı

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu taciri 5 şüpheliyi yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda H.E., N.A., E.C.K., E.C.Y. ve M.A. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda; 33kg kubar esrar, 1,5 kg toz esrar, 50 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Bahse konu olayda ele geçen malzemelere el konularak beş 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Kenevir Ankara 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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