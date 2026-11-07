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Ankara Etimesgut'ta halı saha maçında kavgaya seyirci silahla müdahale etmeye çalıştı

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Ankara Etimesgut'ta halı saha maçında kavgaya seyirci silahla müdahale etmeye çalıştı Haber Videosunu İzle
Ankara Etimesgut'ta halı saha maçında kavgaya seyirci silahla müdahale etmeye çalıştı
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Ankara Etimesgut'ta amatör iki takım arasında oynanan halı saha turnuvası maçında çıkan kavgaya izleyicilerden biri silahla sahaya girerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar maçın canlı yayın kamerasına yansıdı.

Ankara'da iki amatör takım arasında oynanan halı saha turnuvası maçında çıkan kavgaya, izleyicilerden biri silahla girerek müdahale etmeye çalıştı. Olay anı canlı yayın kamerasına yansıdı.

Etimesgut'ta yer alan bir halı saha turnuvasında, amatör iki takım arasında oynanan maçta kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bir seyirci silahıyla sahaya girerek müdahale olmaya çalıştı. O anlar maçın canlı yayın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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