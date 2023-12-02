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Ankara'da yapılan trafik uygulamasında 95 araca ceza

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yenimahalle bölgesinde yapılan trafik uygulamasında 95 araca cezai işlem uyguladı ve 4 aracı trafikten men etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yenimahalle bölgesinde yaptıkları 3 saatlik trafik uygulamasında 95 araca cezai işlem uygularken, 4 araç trafikten men edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Şentepe Teleferik son durakta 1 Aralık tarihinde 3 saatlik trafik uygulaması yaptı. Düzenlenen uygulama neticesinde 95 araca cezai işlem uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi. Yapılan GBT sorgulamasında ise yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 1 kişi gerekli işlemler için ilgili birime teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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