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Ankara'da tefecilik yaptıkları yönünde delil elde edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerin tamamı, adli kontrol talebiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda; gelen ihbarlar, müşteki beyanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen veriler üzerinde yapılan incelemeler, icra müdürlüğünden temin edilen şüphelilerin alacaklı olduğu icra dosyalarındaki borçluların ifadeleri ve çevre araştırmaları değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda tefecilik suçunu işledikleri yönünde delil elde edilen 6 şüpheli belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilen 6 şüpheli, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tamamı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı