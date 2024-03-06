Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Kız Çocukları Korku Anlarını Kaydetti

Güncelleme:

Ankara'da evlerine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocukları, o anları kayda aldı. Çocukların yaşadıkları korku anbean kameraya yansırken, anne kızının günlerdir evden çıkamadığını söyledi.

Ankara'da evlerine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocukları, o anları kayda aldı. Çocukların yaşadıkları korku anbean kameraya yansırken, anne kızının günlerdir evden çıkamadığını söyledi.

Olay, 4 Mart günü Mamak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. 10 yaşındaki Beray Akın ile bir arkadaşı evlerine döndükleri esnada arazide 'başıboş' halde bulunan köpek sürüsünün saldırısına uğradı. O esnada telefonuyla çevreyi video kaydına alan kız çocuklarının yaşadığı korku anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların köpeklerin saldırısından korunmak için attıkları çığlıklar ise mehtemel bir felaketin önüne geçti. Olaydan sonra kızının gündelik hayatında sıkıntılar çektiğini dile getiren anne Rabia Akın, mahallerinde son zamanda çok fazla sahipsiz köpek dolaştığını söyledi.

"İki çocuk da çok büyük bir acı çekti"

Olayla ilgili konuşan anne Rabia Akın, "Kızım arkadaşı ile birlikte kullanmak zorunda oldukları yoldan spor kursuna gidiyormuş. Bir anda köpekleri görüyorlar. Hiçbir şekilde köpeklere dokunmayıp, yaklaşmamalarına rağmen sürü halinde çocuklara saldırmışlar. Kızım aradı, 'Bizi kurtar' diye bağırdı. Ne yapacağımı şaşırdım. Yanlarına gittim. Kızımın pantolonunda diş izleri vardı. İki çocuk da çok büyük bir acı çekti. Bu yolu kullanmak istemiyoruz ama mecburuz. Gidecek başka yol yok" dedi.

"Kızımın psikolojisi çok kötü"

Kızının hala korktuğunu dile getiren anne Akın, "Burası o kadar çok köpekle dolu ki. Akşamları ve sabahları sayıları 50'yi geçiyor. Köpekler burada sürü olmuş, direkt saldırıyorlar. Kızımın bacaklarında morluklar var. Bu başımıza gelen ilk olay değil. Saat 5'ten sonra resmen karantinaya giriyoruz. Markete bile gidemiyoruz. Her yer köpek dolu. Kızımın psikolojisi çok kötü. Bugün kursa gitmek istemedi, benim götürmemi istedi. Biz de korkuyoruz ve gidemedik" ifadelerini kullandı.

"Kim olduklarını bilmediğimiz kişiler buraya köpekleri bırakıp gitti"

Mahallelerinde son zamanda çok fazla sahipsiz köpek dolaştığını söyleyen Akın, "Yaklaşık 6 aydır bu sorunu yaşıyoruz. Köpeklerin sayısı önceden azdı. Hatta kendimiz besliyorduk. Gün geçtikçe artmaya başladı. Kim olduklarını bilmediğimiz kişiler buraya köpekleri bırakıp gitti. Bu köpeklerin barınaklara yerleştirilmesini, sahiplendirilmesi ve kısırlaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Çocuk Hayvan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Seyit Ahmet Koçak kimdir? Memleket Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kaç yaşında, nereli? Kerem Okyay kimdir? Memleket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Kerem Okyay kaç yaşında, nereli? Barış Tunca kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kaç yaşında, nereli? 7 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mehmetcan Solak kimdir? Memleket Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmetcan Solak kaç yaşında, nereli? Atalay Seçkin kimdir? Memleket Partisi Çanakkale Belediye Başkan Adayı Atalay Seçkin kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Ali Ertuğrul Aybey kimdir? Memleket Partisi Van Belediye Başkan Adayı Ali Ertuğrul Aybey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title