Ankara'da bir vatandaşın kurban parasını ve bileziklerini çalan şahıs gözaltına alındı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir vatandaşın aracındaki kurbanlık için ayırdığı 39 bin lira ve 2 adet bilezik çalındı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli B.K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın aracında bulunan kurbanlık için ayırdığı 39 bin liranın ve 2 adet bileziğin çalındığı belirtildi. Olayın ardından mağdurun ihbarı üzerine cumhuriyet savcılığı ve Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.K. isimli şahsın suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ANKARA