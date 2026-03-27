Başkentte kaçakçılığa karşı operasyonlar

Ankara'da kaçakçılığa karşı düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün, sigara, gıda malzemeleri ve saatler yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa karşı 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar ile birlikte ekipler kaçak malzeme taşıdığı bilgisine ulaşılan bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalarda, 200 kilo tütün, 14 bin 560 paket sigara, 4 bin 900 muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise ekipler, M.Y. adlı şüphelinin yurt dışından getirdiği kaçak saatleri piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 602 kaçak kol saati ele geçirdi. Şüpheli M.Y. ise gözaltına alındı. - ANKARA

