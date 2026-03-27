Haberler

Başkentte kaçakçılığa karşı operasyonlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara İl Jandarma KOM ekipleri, düzenledikleri operasyonlarla 200 kilo tütün, 14 bin 560 paket sigara ve 602 kaçak saat ele geçirdi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında M.Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılığa karşı düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün, sigara, gıda malzemeleri ve saatler yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa karşı 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar ile birlikte ekipler kaçak malzeme taşıdığı bilgisine ulaşılan bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalarda, 200 kilo tütün, 14 bin 560 paket sigara, 4 bin 900 muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise ekipler, M.Y. adlı şüphelinin yurt dışından getirdiği kaçak saatleri piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 602 kaçak kol saati ele geçirdi. Şüpheli M.Y. ise gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

