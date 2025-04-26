Mağazada yapılan indirim ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar birbirine girdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir mağazada yapılan indirim sonrası ortalık karıştı. Mağazaya akın eden vatandaşlar birbirine girerken, yaşanan arbede ve kavga kameraya yansıdı.
Ankara'da bir mağazada yapılan indirim sırasında mağazaya akın eden vatandaşlar birbirine girdi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir mağaza bazı ürünlerdi indirim yapacağını açıkladı.
VATANDAŞLAR BİRBİRİNE GİRDİ
İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar adeta birbirini ezdi. Mağazada müşteriler arasında yaşanan arbede ve kavga kameraya yansıdı. -
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa