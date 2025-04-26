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Mağazada yapılan indirim ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar birbirine girdi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir mağazada yapılan indirim sonrası ortalık karıştı. Mağazaya akın eden vatandaşlar birbirine girerken, yaşanan arbede ve kavga kameraya yansıdı.

Ankara'da bir mağazada yapılan indirim sırasında mağazaya akın eden vatandaşlar birbirine girdi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir mağaza bazı ürünlerdi indirim yapacağını açıkladı.

Mağazada yapılan indirim ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar birbirine girdi

VATANDAŞLAR BİRBİRİNE GİRDİ

İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar adeta birbirini ezdi. Mağazada müşteriler arasında yaşanan arbede ve kavga kameraya yansıdı. -

Mağazada yapılan indirim ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar birbirine girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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