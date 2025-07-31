Ankara'da İkinci El Eşya Dükkanına Saldırı: 500 Bin Lira Zarar

Ankara'da İkinci El Eşya Dükkanına Saldırı: 500 Bin Lira Zarar
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde ikinci el ev eşyası satan bir dükkana gelen kalabalık bir grup, hem ödeme yapmadı hem de dükkandaki eşyalara zarar vererek işletme sahiplerini ölümle tehdit etti. Dükkan sahibi, olayın ardından 500 bin lira zarar oluştuğunu bildirdi.

Ankara'da ikinci el ev eşyası satılan bir dükkandan alışveriş yapan bir grubun hem ödeme yapmadığı hem de dükkandaki mallara zarar verdiği iddia edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ikinci el ev eşyası satan dükkandan alışveriş yapan kalabalık bir grubun hem ödeme yapmadıkları hem de çalışanlara saldırdıkları iddia edildi. Eşyalara da zarar veren saldırganların işletme sahiplerini de ölümle tehdit ettikleri ileri sürüldü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan dükkan sahibi Hayati Ongül, şahısların olayı kaydeden engelli bir kadına da saldırarak telefonunu kırdıklarını söyledi.

"Makineyi teslim ettikten sonra adam çakal postuna büründü"

Dükkanına gelen bir şahsın bir makine satın aldığını ancak parasını vermediğini ifade eden dükkan sahibi Hayati Ongül, "Başlangıçta tek geldi. Çok masumdu. 'Sen baba adamsın işimizi görürsün' dedi. Makineyi teslim ettikten sonra adam, bağırdı, çağırdı. Kadınları, çocukları başımıza topladı. Eline taşı alan, koşan geldi. Adam hem makinemize çöktü hem parasını ödemedi. Bir de bizi orada gasbettiler. Sonra biz paramızı vermediler, makinemizi aldılar diye emniyete gittik. O arada 15-20 kadınla dükkanı basmışlar. Dükkanın içini, dışını, buzdolaplarını makineleri komple yağmaladılar" diye konuştu.

"500 bin lira zararımız var"

Kasasındaki 150 bin liranın da çalındığını savunan Ongül, "Kasayı kırarak paramızı da almışlar. İçerde müşterilerimin malları vardı, kırmışlar. Camı, çerçeveyi de kırmışlar. 500 bin lira zararımız var. Dükkan kullanılamaz halde. Adama hizmet yapıyoruz, karşılığını alamıyoruz. Bir de suçlu duruma düşüyoruz. Emniyete gidip ifade verdik. Zararımızı söyledik. Tespit yaptırdık" ifadelerini kullandı.

"Engelli bir kadın olayı kaydederken kadına da saldırmışlar"

Hem paralarının hem de mallarının ellerinden gittiğini aktaran Ongül, "O esnada orada engelli bir kadın olayı kaydederken kadına da saldırmışlar. Kadının yeni aldığı telefonunu kırmışlar. Darp etmişler kızcağızı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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