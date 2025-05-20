Angola'daki Chevron Petrol Platformunda Yangın: 17 Yaralı

Angola'daki Chevron Petrol Platformunda Yangın: 17 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Angola kıyısında Chevron'a ait petrol platformunda çıkan yangında 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Angola kıyısında ABD'li enerji şirketi Chevron'a ait Benguela Belize Lobito Tomboco adlı petrol platformunda çıkan yangında 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Angola kıyısında bulunan petrol platformunda yangın çıktı. ABD'li enerji şirketi Chevron'a ait Benguela Belize Lobito Tomboco adlı deniz üzerindeki petrol platformundaki yangında 4'ü ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Cabinda Sahili'nden yaklaşık 97 kilometre açıkta bulunan çok katlı petrol platformunun bodrum katında başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Platformda görevli tüm personele ulaşıldığı açıklandı.

Chevron, yangının petrol platformunun planlı bir kapatma sırasında yıllık bakımdan geçtiği bir zamanda meydana geldiğini belirterek, 1 Mayıs'tan bu yana platformda sondaj yapılmadığını ifade etti. - LUANDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.