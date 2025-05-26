Anayasa Mahkemesi, Memurların 3600 Ek Gösterge Düzenlemesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Memurların 3600 Ek Gösterge Düzenlemesini İptal Etti
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Anayasa Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfındaki memurlara yönelik 3600 ek göstergeden yararlanmak için 15 Ocak 2023 öncesi atama şartını kaldırdı ve düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için '15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma' şartı getiren düzenlemeyi, iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nin(AYM) Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan memurların 3600 ek göstergeden yararlanmasını sınırlayan düzenlemenin iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de eklenen geçici 47. maddenin 'bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce' ifadesinin Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi. Yapılan başvuruda, 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atananlar arasında farklı uygulamanın makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı vurgulandı. AYM, düzenlemenin iptaline karar verdi. İptal hükmü, 6 ay sonra yürürlüğe girecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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