Anadolu Otoyolu Düzce Geçişinde Akıcı Yoğunluk
Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Yolculuk yapan araç sürücüleri Ankara istikametinde ilerlemekte, İstanbul yönünde ise trafik normalin altında seyretmekte.
Anadolu Otoyolu Düzce Düzce geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor
DÜZCE - Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek isteyenler için yola çıktı. Araç sürücüleri Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde Ankara istikametinde akıcı bir şekilde ilerliyor. Düzce geçişinde ara ara meydana gelen maddi hasarlı kazalar da ise yolun kısa sürede açılması için karayolları ekipleri çalışmalar yaparken, İstanbul istikametinde ise normalin çok altında trafiğin ilerlediği görüldü. Bayram trafiğinin arefe günü geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.