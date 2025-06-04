Anadolu Otoyolu Düzce Düzce geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor

DÜZCE - Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek isteyenler için yola çıktı. Araç sürücüleri Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde Ankara istikametinde akıcı bir şekilde ilerliyor. Düzce geçişinde ara ara meydana gelen maddi hasarlı kazalar da ise yolun kısa sürede açılması için karayolları ekipleri çalışmalar yaparken, İstanbul istikametinde ise normalin çok altında trafiğin ilerlediği görüldü. Bayram trafiğinin arefe günü geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.