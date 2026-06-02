Türkoğlu'nda şampiyonluk maçı sonrası kavga

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2. Amatör Lig şampiyonluk maçı sonrası çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu, bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oynanan 2. Amatör Lig şampiyonluk maçının ardından çıkan kavga kameralara yansıdı.

Olay, Türkoğlu İlçe Stadyumu'nda oynanan 2. Amatör Lig şampiyonluk karşılaşmasının ardından yaşandı. Avanoğlu Spor'un Beyoğlu 6 Şubat Spor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelenin bitiş düdüğü sonrası taraflar arasında gerginlik çıktı. İddiaya göre, sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek futbolcular, teknik heyet ve bazı taraftarların da karıştığı kavgaya dönüştü.

Saha ve tribünlerde yaşanan arbede sırasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişilere ilk müdahale olay yerinde yapılırken, bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
