Amasya'da otomobil evin bahçesine uçtu, sürücü yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir evin bahçesine uçtu. Hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir evin bahçesine uçtu. Hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde seyir halinde olan Yasin Aslan yönetimindeki 05 ACP 058 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Ağaç dallarına çarparak hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

Evsahipleri bahçelerindeki otomobili görünce durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA