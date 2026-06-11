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Başkentte kaçak deterjan operasyonu

Başkentte kaçak deterjan operasyonu
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoda sahte/kaçak deterjan üretimi yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 1 milyon 150 bin TL değerinde malzeme ele geçirilirken, şüpheli B.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sahte/kaçak deterjan üreten bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altındağ ilçesi sınırları içerisinde saat 12.30 sıralarında şüpheli B.B. isimli şahsa ait bir depoda sahte/kaçak deterjan üretim yapıldığı bilgisi alınması üzerine depoda arama yapıldı. Yapılan aramada; yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan; 1 adet deterjan mmbalaj makinası, 1 adet büyük terazi, yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan, 736 adet çeşitli markalara ait boş ambalaj, ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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