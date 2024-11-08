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Alkollü Sürücüden Galatasaray Sevincine Rağmen Cezaya Dönüş: 'Yine Mutluyum'

Alkollü Sürücüden Galatasaray Sevincine Rağmen Cezaya Dönüş: 'Yine Mutluyum'
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Tekirdağ Çorlu'da alkollü olarak araç kullanırken yakalanan sürücü Osman Güner, ehliyetine 6 ay el konulmasına rağmen Galatasaray'ın galibiyetinden dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Tekirdağ Çorlu'da polis uygulamasında alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Galatasaray'ın aldığı galibiyetten mutlu olduğunu ifade eden sürücü, yediği cezaya rağmen keyifli olduğunu ifade etti.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Muhittin Mahallesi'nin Atatürk Bulvarı girişinde trafik denetiminde bulundu. Ekipler, durdurdukları aracın sürücüsü Osman Güner'in 0,80 promil alkollü olduğunu belirledi. Osman Güner'e alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 6 ay el konuldu.

Alkollü mekandan döndüğünü ifade eden sürücü Güner, "Galatasaray'ımız önemli bir galibiyet aldı. Avrupa'nın devlerine kök söktürüyor. Alkollü yakalandık, ehliyeti kaptırdık, ceza yedik ama yine çok mutluyum. Galatasaray'ım her şeyim" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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