Alkollü Sürücü Traktörle Kafeye Girdi

Alkollü Sürücü Traktörle Kafeye Girdi
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde alkollü sürücünün traktörle bir kafeye girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, dış oturma alanında dakikalarca dolaşırken bazı masa ve sandalyelere zarar verdi. Olay sonrası sorumlu sürücü, masrafları karşılama teklifinde bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, gece saatlerinde traktör ile kafenin dış oturma alanına girdi. Adeta oyun sahnelerini aratmayan anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlginç olay, Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki traktör, sahil kenarındaki kafenin dış oturma alanına girdi. Sürücü, masa ve sandalyelerin arasından geçerek kafenin bahçesinde dakikalarca dolaştı. Oyun sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde işletmeye gelen kafe sahibi, dış alanın darmadağın olduğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi ve hayrete düştü. Yaşanan olayda bazı masa ve sandalyelerin zarar gördü. Sürücünün, olay sonrası kafeye geldiği ve işletme yetkililerine masrafları karşılayacağını söylediği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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