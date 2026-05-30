Alkollü sürücü 4 araca birden çarptı: 2 yaralı

Aksaray'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanırken, 290 bin lira ceza kesilip ehliyetine el konulan sürücü gözaltına alındı.

Olay, Laleli Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra arkadaşıyla birlikte 68 EN 666 plakalı otomobille trafiğe çıkan Serkan İ. (30), Laleli Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 araca çarptı. Kazada alkollü sürücü ve yolcu konumundaki arkadaşı yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yapılan testte 2.02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve kendisine yaklaşık 290 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı