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Alkollü sürücü lüks otomobille motosiklet sürücüsünü öldürdü

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Antalya'da alkollü bir sürücü, lüks otomobiliyle arkadan çarptığı motosiklet sürücüsünü hayattan kopardı. Kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Lüks otomobille arkadan çarptığı motosiklet sürücüsünü hayattan kopardı

Antalya'da alkollü sürücü dehşeti

Çarpmanın etkisiyle sürücü bariyerlerin arkasına uçarken motosiklet 100 metre sürüklendi

Otomobil motosiklete çarptıktan 120 metre sonra ancak durabildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde BMW marka lüks otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Kazanın ardından motosikletin ters yönden gelerek aracına çarptığını iddia eden otomobil sürücüsünün 1.07 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza; Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerindeki Sanayi Köprülü Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Batuhan K.'nın kullandığı 07 BNM 146 plakalı BMW marka otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Ali Yıldız'ın kullandığı 07 ATZ 347 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Otomobilin çarpmasıyla motosikletten fırlayarak çelik bariyerlerin arasına düşen motosiklet sürücüsü Ali Yıldız olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirirken, motosiklet çarpma noktasından itibaren yaklaşık 100 metre ileriye sürüklendi. Ön sol tarafında büyük hasar oluşan otomobil ile 120-130 metre gittikten sonra durabildi.

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde 1.07 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün, motosikletin ters şeritten gelerek kendi aracına çarptığını iddia ettiği bildirildi. Kaza sonrası yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapanan Sanayi Köprülü kavşak Alanya istikameti, araçların ve Ali Yıldız'ın cansız bedeninin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ali Yıldız'ın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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