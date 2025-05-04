Alkollü Sürücü, Çöp Konteynerine Çarptı ve Araçta Kilitlenerek Polisle Zor Anlar Yaşattı

Bursa'nın Kestel ilçesinde çöp konteynerine çarpan alkollü sürücü, kendini araca kilitleyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Kestel'de meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören alkollü sürücü, kendini araca kilitledi. İlginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA