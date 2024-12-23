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Alkollü İçki Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, Migros mağazasından alkollü içecekleri ödemeden alarak marketten çıkarken güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, market çalışanlarının fark etmeden gerçekleşti.

Dolaptan aldığı ürünlerin ücretini ödemeden yoluna devam etti...O anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi dolaptan aldığı alkollü içeceklerin ürünlerini ücretini ödemeden yoluna devam etti. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karadeniz Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi'ndeki Migros mağazasında yaşanan olay saniye saniye marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Markete giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, dolaptan aldığı alkollü içeceklerle kasanın bulunduğu çıkış istikametine yöneldi.

İşyeri çalışanlarının da farkına varmadığı olayda kasanın yanından çıkışa gelen şüpheli, elindeki içeceklerle birlikte marketten çıkarak yoluna devam etti. Çalışanların olaydan sonra fark ettiği şüphelinin o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alkollü İçki Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP KOÇ - 3.Sayfa
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