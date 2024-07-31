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Aladağlar'da Tırmanış Yapan Dağcı Hayatını Kaybetti

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da tırmanış yapan 4 kişilik ekipten 1'i düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da tırmanış yapan 4 kişilik ekipten 1'i düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Çamardı ilçesine bağlı Emli Vadisi Kale Tepe Mevkii'nde meydana geldi. 4 kişilik ekibin tırmanış yaptığı sırada dağcı Özkan Çorapçıoğlu kayalıklardan düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilen yaralı dağcı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki dağcı Özkan Çorapçıoğlu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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