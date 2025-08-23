Akyurt'ta Tırnakçı Hırsızlıklara Dikkat Uyarısı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde esnaf ve vatandaşlar tırnakçı hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. İlçedeki iş yerlerinde dolaşan ve alışveriş bahanesiyle kasalarda tırnakçılık yöntemiyle para çalmaya çalışan şahısların güvenlik kameralarına yansıdı.

Esnaflar, özellikle kalabalık saatlerde gelen bu kişilerin para üstü sırasında dikkati dağıtarak hırsızlık yaptığını belirtiyor. Vatandaşların ve işletmelerin dikkatli olması, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında derhal güvenlik güçlerine haber verilmesi önem taşıyor. - ANKARA