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Akyurt'ta Mağazadan Ayakkabı Çalan 2 Kadın Güvenlik Kamerasında

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde iki kadın, bir mağazada ayakkabı çalma girişiminde bulundu. Hızla hareket eden hırsızlar, mağaza sahibinin müdahalesiyle durduruldu.

Akyurt'ta mağazadan ayakkabı çalan 2 kadın güvenlik kamerasında

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan bir mağazada hırsızlık girişiminde bulunan 2 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Akyurt çarşı bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, kadın hırsızlar hızla ayakkabıları alarak mağazadan çıkmaya çalıştı. Ancak dikkatli mağaza sahibi durumu fark ederek müdahale etti. Hırsızların elinden ayakkabıları alan iş yeri sahibi, şahısları dükkandan uzaklaştırdı.

Yaşanan bu anlar, mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili mağaza sahibinin şikayetçi olup olmadığı öğrenilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARADAŞ - 3.Sayfa
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