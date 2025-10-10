Haberler

Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra gözaltına alındı.

Aksaray'da halı saha maçında oyuncular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Aksaray'ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan halı saha maçında edinilen bilgiye göre, halı saha maçında oyuncular arasında maç yüzünden tartışma çıktı.

HALI SAHA KAVGASINDA TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar sahada birbirine girdi. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Halı sana işletmecileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak 4'ünü Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine, 3'ünü de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

