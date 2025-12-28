Aksaray'da beklenen kar yağışı başladı

Aksaray'da uzun süredir beklenen kar yağışı başladı.

Türkiye'nin en kurak illeri arasında yer alan ve kış mevsimiyle birlikte uzun süredir kar yağışı bekleyen Aksaray'da etkili olan karla birlikte beyaza büründü. Şehir merkezi başta olmak üzere şehrin birçok bölümünde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürürken, kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı şehirde üreticilerin de yüzünü güldürdü. Yağışın gece boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. - AKSARAY