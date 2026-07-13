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Ahbap Derneği'nde arama

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Ahbap Derneği'ne yönelik dolandırıcılık soruşturması kapsamında Haluk Levent gözaltına alındı ve dernek binasında arama yapıldı. Hüseyin Başaran, 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın ücretinin ödenmediğini iddia etti.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek binasında arama yapıldı.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmış ve Levent gözaltına alınmıştı.

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, kızını 2018 yılında uçak kazasında kaybetmesinden dolayı yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istediğini ve ofisine gelen Haluk Levent'in 'üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri' Ahbap Derneği adına satın almak istediğini söylediğini ve 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazı alan Haluk Levent'in ücreti ödemeyerek kendilerini dolandırdığını belirttiği öğrenildi. Hüseyin Başaran'ın bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığını belirttiği de öğrenildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le ilgili dolandırıcılık şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nde arama yapıldığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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