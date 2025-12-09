Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda milyonluk telefon ve sigara ele geçirildi
Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 35 cep telefonu ve 4 bin 570 paket sigara ele geçirildi, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Ekiplerin titiz takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 35 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 4 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa