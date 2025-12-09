Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda milyonluk telefon ve sigara ele geçirildi

Ağrı'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan gümrük kaçağı telefonlar ile binlerce paket sigara bulundu; 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Ekiplerin titiz takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 35 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 4 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AĞRI