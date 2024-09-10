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Ağrı'da Kaçak Kurbağa Avcılarına 1 Milyon 548 TL Cezası

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Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre ve Doğa Koruma timi, kaçak olarak kurbağa avcılığı yapan 4 kişiye toplam 1 milyon 548 Türk Lirası para cezası kesti. Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile birlikte kurbağalar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre ve Doğa Koruma timi, kaçak olarak kurbağa avcılığı yapan 4 kişiye toplam 1 milyon 548 Türk Lirası para cezası kesti.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğubayazıt ilçesinde, Biyoçeşitliliğin tahribinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında icra edilen yol kontrol ve emniyeti uygulaması esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak araçta bulunan 4 kişi hakkında toplam 1 milyon 548 Türk Lirası idari yaptırım uygulandı. Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile birlikte kurbağalar doğal yaşam alanına bırakıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hayvan Hakları 3-sayfa Ekonomi Güncel Çevre Ceza Doğa Suç

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