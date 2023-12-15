Ağrı'da 6 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri, Doğubayazıt ilçesinde şüpheli hareketler sergileyen 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahısların ayakkabılarının içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 11 milyon lira olan 6 kilo külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Ağrı'da piyasa değeri 11 milyon olan 6 kilo külçe altın ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahısların ayakkabılarının içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 11 milyon lira olan 6 kilo külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı. - AĞRI