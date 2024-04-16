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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde satın aldıkları ve kullandıklarını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edilen çalışmalar neticesinde; S.Y., H.E., E.K., R.A. ve E.A. isimli şahısların uyuşturucu madde satın aldıkları ve kullandıkları yönünde bilgi elde etmesi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 41 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ekipler şüpheli şahısları gözaltına alırken meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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