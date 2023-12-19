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Afyonkarahisar'da Torbacı Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Operasyon, kent merkezi Dumlupınar mahallesinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen torbacı operasyonda M.G., Y.G., Y.G., A.İ.Ç., R.Ç. ve Ş.Y., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üst ve araç aramalarında ise 12,16 gram metamfetamin, 29 adet uyuşturucu hap, 5,64 gram kubar esrar, 2 parça sentetik kannabinoid maddesi ve 1 tabanca ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şahıslardan Ş.Y., hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak diğer şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Dumlupınar Operasyon Polisiye Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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