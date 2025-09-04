Haberler

Afyonkarahisar'da Tavuk Çiftliğinde Yangın: Büyük Maddi Zarar

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde meydana gelen yangında çok sayıda tavuk telef oldu ve büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Başmakçı ilçesi çıkışında Nevzat Tezcan isimli şahsa ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde tavukların olduğu ve yumurta üretiminin yapıldığı çiftlikte henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İçerisinde tavukların bulunduğu bölümde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çiftliğin yumurta deposuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlikte büyük çapta maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

