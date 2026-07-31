Afyonkarahisar’da son bir yılda 5 milyon TL’lik taklit ve kaçak ürün operasyonu

Afyonkarahisar polis tarafından son bir yılda fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen 39 ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan taklit ürün ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu' çerçevesinde yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdürüyor. Güvenlik güçlerince son bir yıl içerisinde düzenlenen 39 başarılı operasyonda, sahte ve taklit olduğu belirlenen 2 bin 128 adet muhtelif giyim eşyası ile oto yedek parçası yakalandı. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu bildirildi.

Hak sahiplerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiği tespit edilen toplam 39 şahıs hakkında adli süreç başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı