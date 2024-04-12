Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S.B., idaresindeki 03 AGA 868 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tünel girişindeki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan A.V.D., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR