Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bir iş yerine düzenledikleri baskında 6 bin 320 doldurulmuş kaçak makaron ve 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'da jandarma bir iş yerine yapılan baskında 6 bin 320 adet doldurulmuş kaçak makaron ile 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler ardından kent merkezinde bulunan M.B., isimli şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 6 bin 320 adet doldurulmuş makaron ile 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayın ardından şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa