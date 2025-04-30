Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma

Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bir iş yerine düzenledikleri baskında 6 bin 320 doldurulmuş kaçak makaron ve 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da jandarma bir iş yerine yapılan baskında 6 bin 320 adet doldurulmuş kaçak makaron ile 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler ardından kent merkezinde bulunan M.B., isimli şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 6 bin 320 adet doldurulmuş makaron ile 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayın ardından şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.