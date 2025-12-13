Jandarma kaçak çay ve tütün ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak tütün ve çay ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 125 paket içerisinde 12 kilo 500 gram kaçak tütün ile 84 paket içerisinde 33 kilo 600 gram kaçak çay ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan S.O., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR