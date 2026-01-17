Jandarma kaçak parfüm ve kol saati ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak parfüm ve kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sülümenli beldesinde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine beldedeki bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 51 adet parfüm ve 48 adet kol saati ele geçirdi. Olayın ardından M.İ., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR