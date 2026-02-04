Polis kaçak parfüm ve elektronik malzeme ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak parfüm, jeneratör ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent girişinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 5 adet parfüm, 3 adet akıllı saat, kulaklık, powerbank, jeneratör ve şarjlı matkap seti ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR