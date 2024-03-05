Afyonkarahisar'da kaçak kazı için hazırlanan şahıslar jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da kaçak kazı için hazırlanan şahısların jandarmanın baskını ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çamlı köyü yakınlarında devriye gezdikleri esnada iki aracın arazide park halinde olduğunu fark etti. Ardından araçların yanına giden ekipler içerideki şahısların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araçlarda arama yaptı. Aramada kazma, kürek, jeneratör ve el feneri ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan E.K. (51), A.Ö. (50), H.D. (50) ve M.Ö. (45) gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR