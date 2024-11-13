Afyonkarahisar'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 17 Adet Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 17 adet kaçak elektronik sigara ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 17 adet kaçak elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çayırbağ beldesinde yaşayan A.E.K. isimli şahsın elektronik sigara sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda 17 adet kaçak elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili A.E.K., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR