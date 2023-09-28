Afyonkarahisar'da intihar girişimi

Ayrı yaşadığı eşi ile görüşme talebi reddedilen bir kişi, tarihi Karahisar Kalesi'ne çıkarak intihar etmek istedi. Ancak güvenlik güçleri tarafından ikna edildi.

Afyonkarahisar'da ayrı yaşadığı eşi ile görüşme talebi reddedilen bir kişi intihar için tarihi Karahisar Kalesi'ne çıkan şahıs ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, M.S., isimli şahıs bir süredir ayrı yaşadığı karısı A.S., ile görüşmek istedi. Ancak bu talebi reddedilen M.S., ardından karısını cep telefonu üzerinden görüntülü arayarak kaleye çıkıp intihar edeceğini ifade etti. Bunun üzerine A.S., güvenlik güçlerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil servis ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler M.S.'yi ikna etmek için yerden 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi'ne çıkarken, intihardan vazgeçen şahıs ile kale merdivenlerinde karşılaştı. M.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR