Afyonkarahisar'da İki Katlı Binada Çıkan Yangın Büyük Hasara Yol Açtı

Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Olay, Şuhut ilçe merkezi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı Mahir E.'ye ait binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı binadan dumanlar yükseldiğini gören komşular durumu 112 Acil servis birimine haber verdi. 112 Acil servis birimi Şuhut İtfaiye Amirliğini yangın bölgesine yönlendirdi. Çok sayıda samanın yandığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR