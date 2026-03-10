Haberler

Okul Sporları Atletizm Müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar'daki Okul Sporları Gençler Atletizm Müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi'nde sona erdi. Yarışmalarda çeşitli koşu ve saha branşlarında mücadele eden sporcular yer aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Atletizm Müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksi'nde sona erdi.

Sürat yarışlarında 100, 200 ve 400 metre koşuları yapılırken; orta ve uzun mesafede 800, 1500 ve 3000 metre yarışları gerçekleştirildi. Engelli branşlarında ise 100, 110, 300 ve 400 metre engelli koşuları düzenlendi.

Saha branşlarında gülle atma, disk atma ve cirit atma yarışmaları yapılırken; atlama kategorilerinde uzun atlama, üç adım atlama ve yüksek atlama branşlarında sporcular mücadele etti.

Ayrıca organizasyonda 3000 metre yürüyüş ve takım halinde gerçekleştirilen İsveç bayrak yarışı da yer aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
