Afyonkarahisar'da define avcıları jandarmanın baskınıyla yakalandı

Afyonkarahisar'da define avcıların kaçak kazıya başlayamadan jandarmanın baskını ile yakalandı.

Olay, Bayat ilçesi Mallıca köyü Samanlı Yaylası Dolangel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaçak kazı yapılacağı yönünde bilgi alan Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler bölgeye giderek inceleme başlattı. Olay yerinde bir aracın kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark eden ekipler ardından aracın peşine düşüp kısa bir kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta yapılan aramada alan tarama cihazı, dedektör, kazma, 6 adet kalem pil, 2 adet bakır çubuk, 3 adet anten çubuk, akü, adaptör ve pulluk ele geçirdi.

Araçta bulunan H.A., M.E. ve M.D., isi gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR