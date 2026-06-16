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Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun iki kilit ismi adliyeye getirildi

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun iki kilit ismi adliyeye getirildi
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Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayının kilit isimleri Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirildi.

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları ifadeleri alınmak üzere şimdi Büyükçekmece Adliyesine getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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