Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun iki kilit ismi adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosunda çalışan Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı emanet memuruna kasaları açtırmış, adli emanette bulunan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlenmişti. Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı anlaşılmıştı. Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmış, o tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri uzun araç konvoyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 zanlı yakalanıp, tutuklanmıştı. Film gibi soygunu yönetip yönlendiren, olay sırasında araçta bekleyen ve kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları'nın Gürcistan'a kaçtıkları anlaşılmış, her iki zanlı, Gürcistan'a giriş yaptıkları sırada Batum güvenlik birimleri tarafından yakalanarak hapse atılmış ardından serbet bırakılmıştı. Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları, serbest bırakıldıktan sonra 12 Haziran'da akşam saat 18.00 sıralarında Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Türk polisine teslim olmuştu. Adliye soygunun iki kilit ismi, haftasonu polis eşliğinde Artvin'den İstanbul'a getirilmişti.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorguya alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı