Adıyaman'da Maç Sırasında Gençlere Saldırı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde oynanan bir maç sırasında 17 yaşındaki genç, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Gölyurt (Tillo) Köyünde gençler arasında düzenlenen maç esnasında Sabri A. (17), ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından tekme ve yumruk darbeleriyle darp edildi. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gerger Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sabri A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN