Adıyaman'da Maç Sırasında Gençlere Saldırı

Adıyaman'da Maç Sırasında Gençlere Saldırı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, gençler arasında düzenlenen maç sırasında 17 yaşındaki Sabri A., kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğrayarak yaralandı. O olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde oynanan bir maç sırasında 17 yaşındaki genç, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Gölyurt (Tillo) Köyünde gençler arasında düzenlenen maç esnasında Sabri A. (17), ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından tekme ve yumruk darbeleriyle darp edildi. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gerger Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sabri A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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