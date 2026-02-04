İşyeri yangını korkuttu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir hırdavat dükkânında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak iş yerinde hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi Şire Pazarı içerisinde bulunan bir hırdavat dükkanında yangın çıktı. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları yapıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa